الدرب 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسافتتحت محافظة الدرب اليوم، فعاليات الحملة التثقيفية بمرض سرطان الثدي التي تنظمها جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بمستشفي محافظة الدرب العام، ضمن فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي تحت شعار "الرحلة آمنة افحصي الآن".وقدم فريق العمل بالعيادة المتنقلة شرحاً عن الفعاليات والبرامج التوعوية الهادفة لتشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر، لما له من أهمية كبيرة ، حيث يعد الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى ، إلى جانب ما تضمنته الفعاليات من توزيع لعدد من المطويات التوعية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي -بمشيئة اللـــَّه تعالى- .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن مشاركة الجمعية في اليوم العالمي تأتي ضمن أنشطة العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال عيادة طبية متنقلة ومجهزة بأحدث الأجهزة كأشعة "الماموجرام".وأشار إلى أن الحملة، التي تستمر لمدة يومين، تشمل تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتثقيف صحي للفئات العمرية لدى النساء.// انتهى //18:10ت م0188