الطائف 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسنفذ تعليم الطائف ممثلاً في إدارتي الموهوبين والموهوبات اليوم, البرنامج التدريبي "الخطوة الابتكارية" -عن بعد- على مستوى المملكة, لتحقيق الهدف الإستراتيجي لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع ولعقل الباحث العلمي لتمنية مجتمع وطني معرفي.وثمن المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي, جهود الإدارة لمواكبة التحول المعرفي إلى مجتمع ابتكار واختراع من خلال تنمية الروح الإبداعية لدى أبنائنا, التي تأتي ضمن خطة التحول الوطني 2020، باستقطاب المختصّين والمهتمين بمجال الموهبة لمواكبة أحدث التوجهات العالمية، وفي إطار دعم وتشجيع الممارسات الإبداعية المتميزة في مجال التعرف على الموهوبين ورعايتهم، بمشاركة عدد من المتحدثين من المملكة والخليج العربي.// انتهى //18:13ت م0191