عام / إدارة تعليم المدينة تنظم ملتقى" خطوات ذكية في بناء وتصميم منتجات مسابقة مدرستي الرقمية"

الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
  • Share on Google+

المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25 اكتوبر 2020م واس
نظمت ادارة  التعليم بمنطقة المدينة المنورة بإشراف اللجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي اليوم، الملتقى الافتراضي عن بعد‬ (خطوات ذكية في بناء وتصميم منتجات مسابقة مدرستي الرقمية‬ ".
جاء الملتقى  والذي تجاوز عدد المسجلين به 5500 مسجل , بهدف تعزيز المشاركة الفعالة في ‫مسابقة مدرستي ‬،وتنمية مهارات بناء وتصميم منتجات إبداعية داعمة لـعمليات ‫التعليم الإلكتروني‬ ‫عن بعد‬ ومجسدة لتجربة المستفيدين من منصة مدرستي من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم .
وقدم الملتقى عدد من المشاركين والمشاركات من الجهات الإعلامية وإدارات الإعلام وتقنية المعلومات ناقشوا خلاله مفهوم منتجات المسابقة كما وردت في الإطار التنظيمي لها و معايير جودتها وخطوات لتنفيذها ونماذج لتطبيقات إلكترونية للمساعدة في التنفيذ .
//انتهى//
18:27ت م
0194