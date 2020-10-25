مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلةً في وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع " ارتقاء " بنات اليوم ورشة تثقيفية لمنتجات مدرستي الرقمية وذلك بالتعاون مع مركز التميز بالإدارة بحضور عدد من مشرفات الشراكة و المنسقات ورائدات الشراكة في المدارس .وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري، أن الورشة استهدفت 500 من أولياء أمور الطالبات، مؤكدةً على ضرورة التفعيل الجاد والمستمر للمنصة موضحةً أهمية مشاركتهم في مسابقة مدرستي الرقمية معبرةً عن شكرها لأولياء الأمور على دورهم الفاعل في تعلم أبنائهم وبناتهم عن بعد .// انتهى //18:32ت م0195