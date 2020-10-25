الباحة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة أمس ، مناشطها التوعوية ضمن حملة (الصلاة نور ) وذلك بالشراكة مع نادي قلوة الرياضي، من خلال نشر عدد من اللوحات ومواد الحملة في مرافق النادي.وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في المجتمع.// انتهى //18:32ت م0196