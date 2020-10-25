الخرطوم 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واساستقبل رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك اليوم، كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، ومفوض السلم والأمن الأفريقي بالاتحاد الأفريقي إسماعيل قرشي.وثمن حمدوك خلال اللقاء جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دعم عملية تحقيق السلام ببلاده، إلى جانب دعمهما المشهود للسودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأكد استعداد حكومة السودان لتقديم الدعم التام للبعثة الأممية الخاصة بمساعدة السودان في العملية الانتقالية "يونيتامس" إلى جانب تسهيل عملية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور" اليوناميد".وأشاد كل من قرشي ولاكروا بجهود حكومة السودان في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، وأكدا التزام المنظمتين القارية والدولية في مواصلة تقديم الدعم لحكومة السودان خلال الفترة الانتقالية لتحقيق أهدافها.// انتهى //18:36ت م0197