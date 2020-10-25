إسلام آباد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسلقي مسلحان من عناصر حركة طالبان باكستان المحظورة مصرعهما خلال مواجهة مسلحة مع الشرطة الباكستانية في مدينة "سكهر" بإقليم السند جنوب باكستان.وأوضح بيان صادر عن إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة إقليم السند اليوم أن فرقة من قوات الشرطة داهمت موقعاً للإرهابيين بناء على معلومات استخباراتية، وخلال المداهمة جرى تبادل إطلاق مسلحين كانا في ذلك الموقع، حيث قُضي عليهما عندما فَتحا النار على قوات الشرطة.وأضاف أن قوات الشرطة صادرت أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزتهما، وسيطرت على جثتيهما لمواصلة التحقيق.// انتهى //18:37ت م0198