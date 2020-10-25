أبوجا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسقضت الشرطة النيجيرية على ستة عناصر من مسلحي جماعة "بوكوحرام" الإرهابية، في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، بمحافظة يوبي شمال شرق البلاد.وأفاد المتحدث باسم الشرطة، دنجس عبدالكريم اليوم، بأن الشرطة اشتبكت مع مسلحي حركة "بوكوحرام"، حيث استهدفوا بلدة بابنجيدا في منطقة الحكومة المحلية تارموا الواقعة بالمحافظة المذكورة شمال شرق نيجيريا.وأضاف أن الاشتباكات استمرت لمدة ثلاث ساعات، هرب خلالها بعض المسلحين بعد إصابتهم بطلقات نارية، بينما قتل ضابط شرطة وأصيب آخر.كما أدى الهجوم إلى تدمير بعض من الأصول الحكومية، مما أسفر عن إثارة الرعب بين المواطنين.// انتهى //19:10ت م0199