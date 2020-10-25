الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم المشاركات في الدورة النسائية التدريبة الأولى لضباط جمع العينات التي نظمتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على مدى 3 أيام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار بن سعود ، مدير إدارة الرياضة وعلاقات الاتحادات باللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح محمد القنباز والمدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز المسعد.وكانت الدورة، التي شهدت مشاركة 30 متدربة، قد شملت عددًا من المحاضرات النظرية والعملية واختممت بالاختبار التحريري للمتدربات إضافة إلى الاختبار العملي الذي تم من خلاله تقييم المشاركات ومنحهم الشهادات التي تؤهلهم لمباشرة المهام والعمل كضابطات جمع عينات ضمن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.وشكر سمو نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على ما يقدمونه من خطوات تطويرية تسهم في الرفع من جودة وكفاءة الكادر الوطني للقيام بمهام الرقابة على المنشطات والمحافظة على وسط رياضي نظيف، آمن وخالٍ من المنشطات.// انتهى //19:13ت م0201