القاهرة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واستشارك جامعة الدول العربية في المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية، الذي تنظمه غدا الهيئة السعودية للملكية الفكرية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين على هامش الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة الدكتورة مها بخيت -في بيان صحفي اليوم-، إنها ستشارك في هذا المنتدى ممثلة عن جامعة الدول العربية وستقدم ورقة عمل حول جهود الجامعة في مجال الملكية الفكرية، حيث يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على عدة موضوعات تتعلق بتنسيق إجراءات عمليات الملكية الفكرية في ظل الجوائح والأزمات العالمية، وتبادل سياسات الملكية الفكرية ونشر ثقافتها.// انتهى //19:18ت م0202