أديس أبابا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأبدت مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعدادها للمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل دائم.ورحب رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي في بيان له، باتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية الذي تم التوصل إليه في جنيف، عادًا إياها خطوة مهمة نحو إحلال السلام في البلاد.وأشاد فكي بالعمل الذي قامت به جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأفريقية لمساهمتها في جهود الوساطة التي أدت إلى الاتفاق.وقال إن "الحل السياسي التفاوضي والمصالحة الوطنية فقط، هما القادران على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الشعب الليبي الذي يستحق راحة دائمة من العنف والصراع"، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم.// انتهى //19:19ت م0203