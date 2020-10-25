تبوك 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسافتتح محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اليوم ، مبنى وحدة الخدمات الشاملة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك ، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي, ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.وأوضح مدير فرع الوزارة بأن الهدف من افتتاح هذه الوحده بمحافظة ضباء يأتي في إطار نهج الوزارة "رعاية وضمان وتنمية وعمل وموارد بشرية " للتيسير على المستفيدين من خلال الحرص على ضرورة إيصال جميع الخدمات لجميع شرائح المجتمع بالمحافظة ومراكزها.//انتهى//19:23ت م0204