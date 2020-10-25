رفحاء 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأودعت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء اليوم 240,074 ريالاً، لشهر أكتوبر 2020 في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الغذائية والكفالة النقدية.ويهدف مشروع الكفالة النقدية والكفالة الغذائية إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية وتغطية المصاريف المعيشية التي يحتاج لها جميع الأيتام المسجلين في جمعية رؤوم لرعاية الأيتام.وقدمت جمعية " رؤوم " برفحاء الشكر لجميع الداعمين لبرامجها المتنوعة ونشاطاتها المختلفة.// انتهى //19:24ت م0205