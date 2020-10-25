بيروت 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم أن طائرات حربية إسرائيلية، حلقت فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا المحتلة على علو منخفض، موضحة أن الطائرات المعادية حلقت كذلك فوق منطقة مرجعيون، على علو متوسط.وأشارت إلى أن طائرات مماثلة حلقت فوق منطقة أعالي كسروان وفوق منطقة جزين، على علو متوسط، بعدما كانت طائرات استطلاع معادية من نوع "إم كا" حلقت بشكل كثيف فوق مدينة جزين والقرى المجاورة، وعلى علو متوسط أيضا.// انتهى //19:34ت م0207