حفر الباطن 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم, الدكتور صالح بن مفلح آل صقر بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة حفر الباطن.وبارك سموه لرئيس جامعة حفر الباطن هذه الثقة، متمنياً له التوفيق والسداد.وأكد الأمير منصور بن محمد بن سعد أهمية بذل الجهد للارتقاء بجودة العمل لتقديم خدمات ترتقي بالجامعة وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة.// انتهى //19:36ت م0208