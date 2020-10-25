طرابلس 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، اليوم أن مجلس الأمن الدولي، سيعاقب كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.كما أعلنت وليامز، اليوم انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سوف يبدأ أولى اجتماعاته يوم 26 أكتوبر عبر آلية الاتصال المرئي، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم 09 نوفمبر في العاصمة التونسية.// انتهى //19:48ت م0209