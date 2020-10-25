سياسي / المبعوثة الأممية بالإنابة: مجلس الأمن سيعاقب كل من يعرقل وقف إطلاق النار فى ليبيا
الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
طرابلس 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، اليوم أن مجلس الأمن الدولي، سيعاقب كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
كما أعلنت وليامز، اليوم انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سوف يبدأ أولى اجتماعاته يوم 26 أكتوبر عبر آلية الاتصال المرئي، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم 09 نوفمبر في العاصمة التونسية.
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19:48ت م
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