حفر الباطن 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسنظمت صحة حفر الباطن حملة توعوية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بأحد المجمعات التجارية التي استمرت ثلاثة أيام لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بمحافظة حفر الباطن بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.ووصل عدد المستفيدات من الحملة التوعوية عن سرطان الثدي 212 مستفيدة ، فيما أحيلت 41 مستفيدة لعربة الكشف المبكر لسرطان الثدي” الماموغرام" في مستشفى الولادة والأطفال، وقدم الفريق التوعوي معلومات وإرشادات توعوية وطبية لتعزيز الوقاية عن سرطان الثدي من خلال تقليل نسبة انتشار عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي.من جهة أخرى فعلت إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة حفر الباطن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى الذي يقام هذا العام تحت شعار “مكافحة العدوى مسؤولية الجميع" .وتضمنت الفعاليات توزيع المنشورات التعريفية للعدوى والإرشادات التوعوية عبر شاشات العرض بمديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، كما أقيمت ثلاث محاضرات بالإضافة إلى تدريب العاملين في المنشآت الصحية على الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى .// انتهى //19:49ت م0210