أحد المسارحة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد المسارحة غداً، دورة تدريبية بعنوان "العمل الحر وريادة الأعمال"، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني "زوم".وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالعمل الحرّ، وأهمية اختيار فكرة المشروع، وسمات التخطيط الجيد للبدء بالمشروع، وأهم الخطوات ليصبح رائد الأعمال ناجحاً.وتأتي الدورة ضمن فعاليات الملتقى الإرشادي المهني والمالي الذي تنفذه الجمعية حالياً.// انتهى //20:16ت م0211