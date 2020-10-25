جيزان 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسشاركت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، بركن تعريفي في فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي نفذته جمعية الثريا الأهلية للمكفوفين تحت شعار "نراكم بقلوبنا2" في نادي "المهاب" للفروسية بمحافظة أبوعريش.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد الشبيلي، أنّ الركن تضمن العديد من اللوحات والنشرات التعريفية باليوم العالمي للعصا البيضاء والتعريف بالمكفوفين وواجباتهم وحقوقهم على المجتمع، مبينا بأنّ أكثر من 100 متطوع ومتطوعة شاركوا في الفعاليات.// انتهى //20:25ت م0213