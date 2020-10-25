جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واستنظّم غرفة جدة الثلاثاء المقبل، عبر برنامج "زوم"، ورشة عمل حول "أسماء النطاقات السعودية ومميزاتها"، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وتهدف الورشة إلى التعريف بأسماء النطاقات السعودية، وتقديم نبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام، ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات السعودية، ومميزات أسماء النطاقات السعودية، واستعراض للمتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية.// انتهى //20:37ت م0216