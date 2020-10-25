ضمد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد أكثر من "٨٦" جولة رقابية على المحلات التجارية والغذائية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وأوضح رئيس البلدية عبدالعزيز بن محمد الشعبي أنّ الجولات شملت ١٢٩ محلاً، أسفرت عن إتلاف أكثر من 700 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفرض غرامات مالية على المحلات المخالفة.وأكد الشعبي أنّ البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية من خلال قسم الرقابة الصحية وقسم الرقابة الصحي النسائي بالبلدية بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //20:38ت م0217