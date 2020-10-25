الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسعبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف.وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.// انتهى //21:17ت م0223