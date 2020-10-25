سكاكا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، تشكيل مجلس إدارة التعليم بمنطقة الجوف للعام الحالي 1442هـ.وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بالمنطقة منور بن حويطي السرحاني أنّ المجلس يختصّ بدراسة الموضوعات التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية المحالة إليه، واقتراح الحلول المناسبة لها والسبل الكفيلة بتطوير أعمال إدارة التعليم، وتنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة الهادفة بين أقسام إدارة التعليم، ودعم خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية.// انتهى //22:26ت م0232