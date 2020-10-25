المنامة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية في أعمال إرهابية إجرامية جبانة تستهدف أمن وسلامة المدنيين الآمنين.وشدّدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشيدة بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديها المتواصل للاعتداءات الحوثية الإجرامية ،مجدّدة دعوة المجتمع الدولي للتنديد بممارسات الميليشيات الحوثية وما ترتكبه من اعتداءات تهدّد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والأمن والسِّلم الإقليمي.// انتهى //22:34ت م0234