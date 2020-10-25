مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأكد رئيس قسم النشاط الكشفي في الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة زياد حسن قدير, أنّ ما يقوم به قادة الكشافة من عمل تطوعي بالمسجد الحرام هو امتداد للجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للرفع من الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين، ولما يوليانه من اهتمام وعناية بصحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين.وأوضح قدير أنّ الإدارة سخَّرت 40 قائداً كشفياً متطوعاً لمساندة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي والاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام, ضمن مبادرة "معاً محترزون"، منذ أن تمت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالسماح لعودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية، حيث يعمل القادة الكشفيون من بعد صلاة العصر يومياً على التأكد من التزام المصلين والمعتمرين بالإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني ومنع حالات التكدس والزحام والتقيد بالمسارات الافتراضية من خلال الملصقات الموضحة على صحن المطاف ما يسهم بانسيابية عملية الطواف والسعي وتيسيرها على المعتمرين.من جانب آخر, أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي خلال لقائه اليوم برئيس قسم النشاط الكشفي في الحرم المكي، بما يقدمه القادة الكشفيين من تعليم مكة المكرمة من جهود تطوعية هي محل تقدير الجميع.// انتهى //22:35ت م0235