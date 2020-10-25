جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشده الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأكدت الأمانة وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مشددة على موقفها الثابت الرافض لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكالها وتجلياتها مهما كانت الظروف والدوافع.وقدّمت منظمة التعاون العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، راجيةً الشفاء العاجل للمصابين .// انتهى //22:46ت م0238