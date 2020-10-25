جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسزار قنصل الولايات المتحدة الأمريكية العام لدى المملكة راين كليها والوفد المرافق له اليوم، غرفة جدة، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، ونائب الرئيس خلف العتيبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.وجرى خلال الزيارة مناقشة الموضوعات الثنائية والعلاقات التجارية بين البلدين بما يعود بالنفع على قطاعات الأعمال، إضافة لتبادل الخبرات.من جانبه، قدم القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية شكره لغرفة جدة ممثلة بمجلس الإدارة على حسن الاستقبال.// انتهى //22:49ت م0240