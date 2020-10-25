القاهرة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسوافقت جمهورية مصر العربية على استكمال رئاسة الدورة الحالية ( 154) لمجلس جامعة الدول العربية، التي سبق وأن أعلنت دولة فلسطين التخلي عن رئاستها.وأكد الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، في تصريح مساء اليوم، أنّ الأمانة العامة للجامعة تلقَّت من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الجامعة مايفيد موافقة مصر على استكمال رئاسة هذه الدورة التي تنتهي في مارس 2021 بدلا عن فلسطين مع الاحتفاظ بحق مصر في رئاسة دورة مقبلة كاملة للمجلس وفقا للترتيب الأبجدي.هذا وكانت عدد من الدول العربية التي تلي فلسطين في الترتيب الأبجدي اعتذرت عن استكمال رئاسة الدورة، وقد تسلمت فلسطين دورة المجلس في سبتمبر الماضي ومدتها ستة أشهر.//انتهى//22:53ت م0242