المنامة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسرحَّبت البحرين بإعلان جمهورية غواتيمالا تصنيف ما يسمى بـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية إستونيا حظر أنشطة الحزب على أراضيها وفرض عقوبات على أعضائه، في خطوة مهمة تعكس حرص البلدين على التصدي للتنظيمات الإرهابية ومكافحة أنشطتها.وأعربت الخارجية البحرينية عن عميق تقديرها للجهود الملموسة والواضحة التي تضطلع بها كل من جمهوريتي غواتيمالا وإستونيا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتحرك لاتخاذ الإجراءات والتدابير كافة الرادعة لظاهرة الإرهاب لاجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.// انتهى //23:11ت م0244