سياسي / البحرين تُرحِّب بإعلان غواتيمالا تصنيف ما يسمى بـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية وبقرار إستونيا حظر أنشطة الحزب
الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
المنامة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
رحَّبت البحرين بإعلان جمهورية غواتيمالا تصنيف ما يسمى بـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية إستونيا حظر أنشطة الحزب على أراضيها وفرض عقوبات على أعضائه، في خطوة مهمة تعكس حرص البلدين على التصدي للتنظيمات الإرهابية ومكافحة أنشطتها.
وأعربت الخارجية البحرينية عن عميق تقديرها للجهود الملموسة والواضحة التي تضطلع بها كل من جمهوريتي غواتيمالا وإستونيا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتحرك لاتخاذ الإجراءات والتدابير كافة الرادعة لظاهرة الإرهاب لاجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.
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