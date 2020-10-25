الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهورية غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية استونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي استونيا.وأشادت الوزارة بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.// انتهى //23:12ت م0245