الدمام 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسيستضيف المنتخب الوطني تحت 19 عامًا غدًا المنتخب البحريني في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.وأجرى المنتخب الوطني اليوم تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، قُسّم الفريق خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مراناً على الكرات الثابتة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة على نصف مساحة الملعب.يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //23:27ت م0249