رام الله 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة، بإدانة جريمة إعدام الشاب الفلسطيني عامر صنوبر ، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها ومحاسبة مرتكبيها.وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وراح ضحيتها الشاب صنوبر، بعد أن اعتدت عليه ونكلت به وأعدمته بأعقاب البنادق, مطالبة "الجنائية الدولية" بتحمِّل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.//انتهى//23:32ت م0251