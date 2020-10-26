القاهرة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسبدأت عملية فرز الأصوات عقب انتهاء تصويت المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب المصري، وذلك بعد أن أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل، بــ 14 محافظة مصرية.وعقب انتهاء كل لجنة فرعية من عملية الفرز والحصر العددي، سيتم تحرير محضر بالأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصلت عليها كل قائمة بنظام القوائم، وكذلك الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وإخطار اللجنة العامة بالدائرة بتلك الأصوات في انتظار المرحلة الثانية من التصويت بباقي المحافظات لإعلان النتائج.// انتهى //00:54ت م0262