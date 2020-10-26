جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسدشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش اليوم, وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم (1), وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم, بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور, ومدير الإدارة العامة لجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف.وقدم مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي شكره لجميع القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات والجمارك السعودية والقطاعات الحكومية الأخرى الداعمة, مشيداً بالجهود الضخمة التي قدمتها الجوازات خلال الفترة الماضية عندما تولت مهمة استقبال القادمات للعمل.وأشار إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل في جدة أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.// انتهى //01:04ت م0263