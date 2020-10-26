سياسي / رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض السلم الأفريقي
الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
الخرطوم 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم في الخرطوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام ، جان بيير لاكروا، ومفوض السلم والأمن الأفريقي الأفريقي إسماعيل شرقي.
وتناول اللقاء تجديد الدعم للسودان بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا .
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02:28ت م
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