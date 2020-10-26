الخرطوم 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم في الخرطوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام ، جان بيير لاكروا، ومفوض السلم والأمن الأفريقي الأفريقي إسماعيل شرقي.وتناول اللقاء تجديد الدعم للسودان بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا .//انتهى//02:28ت م0266