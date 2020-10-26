القاهرة 8 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واساعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي بالإجماع وثيقة "خارطة طريق القاهرة لتعزيز عمليات حفظ السلام الأممية"، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة مصر في أديس أبابا بإثيوبيا.وأوضح سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي أسامة عبد الخالق، في تصريح اليوم، أن الوثيقة تعرض عدداً من التوصيات المقدمة من جانب الدول الأفريقية – والتي قامت مصر ببلورتها - دعماً لمبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام"، وفي إطار الحفاظ على مصالح الدول الأفريقية الأكثر إسهاماً بقوات منظومة حفظ السلام الأممية، ومنها مصر التي تحتل المركز السابع دولياً في ترتيب الدول المساهمة بقوات في المنظومة الأممية.وأشار إلى أن الوثيقة تضع أربعة محاور رئيسة لتعزيز أداء بعثات حفظ السلام الأممية، تتمثل في، تعزيز الحلول السياسية مع تفويض البعثات الأممية بولايات واضحة ومتدرجة وقابلة للتنفيذ، ومُساءلة جميع الفاعلين ببعثات حفظ السلام بما في ذلك حفظة السلام من المدنيين والقوات النظامية عن فعالية أداء البعثة ومعالجة أوجه القصور بها، وتوفير قوات نظامية مدربة ومجهزة للمشاركة في بعثات حفظ السلام، مع العمل على تطوير أساليب تدريبها، بالإضافة إلى قيام مكاتب وفرق الأمم المتحدة القُطْرِية، بتعزيز جهودها في دعم الدول المضيفة للبعثات الأممية في مجال حفظ وبناء السلام، خصوصاً خلال المراحل الانتقالية من بعثات أممية لحفظ السلام إلى بعثات أممية لبناء السلام.// انتهى //02:40ت م0267