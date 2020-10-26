ياوندي 08 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25اكتوبر 2020 م واسأدان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة فى الكاميرون، ماتياس ز. ناب، الهجوم على المؤسسة التعليمية فى كومبا، بالكاميرون، يوم أمس، والذي أدى إلى مقتل ثمانية أطفال على الأقل وجرح اثنا عشر آخرون.ووصف بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة اليوم، أن الهجوم على أطفال المدارس يعد أسوأ فظاعة، لافتًا إلى أن للأطفال الحق فى التعليم، وأن العنف ضد المدارس وأطفال المدارس الأبرياء غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، ويمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت ذلك في محكمة قانونية.ودعا الجهات المختصة في الكاميرون إلى إجراء تحقيق شامل في هذه المأساة .وجدد ماتياس دعوة الأمم المتحدة لجميع الجهات المسلحة بالامتناع عن أي هجمات ضد الأطفال وغيرهم من المدنيين، وضمان عدم تعرض المدارس والمرافق الطبية وموظفيها للعنف أو التهديد بأي شكل من الأشكال.// انتهى //03:22ت م0268