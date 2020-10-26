الرياض 8 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسخصص نادي الصقور السعودي، مزاده الثالث عشر الذي سيقام مساء الغد الاثنين، لصقور "الجير بيور" وصقور المسابقات صاحبة الإنجازات، دعمًا للمهتمين بهذا المجال، سعيًا منها لتوفير خيارات متنوعة للراغبين باقتنائها.ويأتي تخصيص النادي لمزاد الاثنين لصقور الجير بيور استثنائياً، بعد أن أتاح أيامه السابقة للشواهين التي صادها الطواريح في مناطق الطرح، وبيعت على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال مدينة الرياض.ويعرض المزاد مساء الغد ، سبعة صقور، الأول جير بيور فرخ من مزرعة آر اكس بالولايات المتحدة الأمريكية، وطوله مساوٍ لعرضه 18 إنشاً، ووزنه 1350 جراماً، فيما الثاني جير بيور فرخ إسباني، من مزرعة ايبيريا، وطوله مساوٍ لعرضه 18 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 1470 جراماً، فيما نشأ الصقر الثالث في ألمانيا، من مزرعة رودي، وطوله 18 إنشاً، وعرضه 18 إنشاً ونصف، ووزنه 1380 جراماً.أما الصقور الأربعة الأخرى، فهي لصقور السباقات، ثلاثة منها لمالكها رميزان بن عبدالله الدوسري، منها جير شاهين فرخ، بطول وعرض 17 إنشاً، ووزن هدد 1150 جراماً، وصقر جير بيور قرناس من مزرعة يو كي بريطانيا، بطول 17 إنشاً ونصف، وعرض 18 إنشاً، ووزنه 1300 جرامًا الذي حقق المركز الثالث في بطولة فزاع للصيد بالصقور بدبي، أما الصقر الثالث قرموشة جير قرناس، من المزرعة ذاتها يو كي ببريطانيا، وطوله مساوٍ لعرضه 16 إنشاً، ووزنه 950 جراماً، حيث حقق المركز الثاني في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (أشواط المحترفين) والثاني المركز الثاني على مستوى كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي).أما الصقر السابع لمزاد الغد فسيكون على "جير شاهين قرناس"، لمالكه برغش بن محمد المنصوري، بطول وعرض 17 إنشاً، من مزرعة ديزرت ببريطانيا، حيث حقق المركز الثاني في كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)، والأول في شوط الرمز للمحترفين (أبوظبي).// انتهى //03:57ت م0270