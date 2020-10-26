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الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
- نيابة عن خادم الحرمين.. الراجحي يتسلم البيان الختامي لقمة (L20).
- اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
- «الحج والعمرة» توضح ضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين من خارج المملكة.
- المملكة ترحب بتصنيف غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية وبقرار استونيا فرض عقوبات عليه.
- أمير حائل يتسلم شهادة الأيزو العالمية في جودة الأداء لإمارة المنطقة.
- «الصحة»: تسجيل 323 إصابة بكورونا وتعافي 335 حالة
- القيادة الميدانية المتقدمة لمراقبة حريق تنومة تحدد خطة الـ48 ساعة القادمة.
- إطلاق مسار التميّز للابتعاث بـ(32) تخصصاً في 70 جامعة حول العالم.
- ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54 %.
- هدنة بين أرمينيا وأذربيجان.
- الأمم المتحدة: مجلس الأمن سيعاقب معرقلي الهدنة في ليبيا.
- أردوغان يجند مرتزقة لإرسالهم لحدود اليونان.
- العراقيون يجددون رفضهم للتدخلات الإيرانية.
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