الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:- نيابة عن خادم الحرمين.. الراجحي يتسلم البيان الختامي لقمة (L20).- اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.- «الحج والعمرة» توضح ضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين من خارج المملكة.- المملكة ترحب بتصنيف غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية وبقرار استونيا فرض عقوبات عليه.- أمير حائل يتسلم شهادة الأيزو العالمية في جودة الأداء لإمارة المنطقة.- «الصحة»: تسجيل 323 إصابة بكورونا وتعافي 335 حالة- القيادة الميدانية المتقدمة لمراقبة حريق تنومة تحدد خطة الـ48 ساعة القادمة.- إطلاق مسار التميّز للابتعاث بـ(32) تخصصاً في 70 جامعة حول العالم.- ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54 %.- هدنة بين أرمينيا وأذربيجان.- الأمم المتحدة: مجلس الأمن سيعاقب معرقلي الهدنة في ليبيا.- أردوغان يجند مرتزقة لإرسالهم لحدود اليونان.- العراقيون يجددون رفضهم للتدخلات الإيرانية.// يتبع //06:19ت م0003