وجاءت كلمة صحيفة "اليوم" تحت عنوان ( اعتداءات الحوثي .. وإرهاب إيران ) .. السلوك اللا مسؤول والذي يسعى من خلاله النظام الإيراني لزعزعة أمن المنطقة والعالم، يؤكد أن هذا النظام يقطع كل السبل أمام إيجاد أي مجال في اعتباره جزءا طبيعيا من العالم، ويجهض كل المساعي الهادفة لأن يغير هذا النظام سلوكه، ويجعل وضع حل رادع وحاسم للتصدي لهذه الممارسات الإرهابية ضرورة وخيارا أوحد أمام المجتمع الدولي.وقالت: ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.وأضافت: قبلها بساعات صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح يوم أمس (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وما تزامن في ذات السياق من تصريحات للمتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة؛ نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضرر (5) منازل، و(3) مركبات مدنية، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.وختمت هذه المعطيات الآنفة وتفاصيلها المرتبطة بصلب المشهد العام للإرهاب الإيراني، هي في مضمونها دليل آخر وعبث يتكرر من نظام طهران، الذي لا يضع أي حرمة للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية، ويستمر من خلال تسليحه لميليشياته الإرهابية في اليمن لترتكب المزيد من الجرائم والاعتداءات ضد الأعيان المدنية والمدنيين، تنفيذا لأجنداته الخبيثة وتحقيقا لغاياته الشيطانية، والتي تفاقم المشهد الإنساني في اليمن، وهو ما يؤكد أن المجتمع الدولي وفي خضم سعيه لدعم جهود السلام في اليمن والمنطقة يفترض أن يكون له وقفة حازمة ضد دولة الإرهاب.// يتبع //06:23ت م0005