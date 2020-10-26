طرابلس 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتثمين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الجهود الكبيرة التي تبذلها المغرب لدعم الحل السياسي في ليبيا، معربا عن دعمه لوقف إطلاق النار بما يخدم السلام والحل في ليبيا.وتناولت الصحف كشف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن معايير اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي المقرر عقده بتونس في 9 نوفمبر، وكذلك أهداف الملتقى الذي سيشارك فيه 75 شخصية من مختلف مناطق ليبيا.وعرجت الصحف على تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وقوله إن "بروكسل تشجع جميع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفاأنه يرحب بقرار اللجنة العسكرية الليبية (5+5) الموقع مؤخرا في جنيف، والقاضي بوقف دائم لإطلاق النار.// انتهى //07:18ت م0009