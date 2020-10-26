الطائف 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من سحب رعدية ممطرة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً .ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //09:24ت م0011