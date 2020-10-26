عام /" الأرصاد " تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
الطائف 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من سحب رعدية ممطرة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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