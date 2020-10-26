الخرطوم 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، استعداد بلاده لتقديم الدعم التام للبعثة الأممية "يونتاميس" وتسهيل خروج البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “يوناميد”.ونقلت عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني فشل المساعي الدولية في إقناع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر .ولفتت الانتباه إلى أن المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي ستنطلق اليوم عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر في 9 نوفمبر في تونس .وعرجت على إلقاء القوات الأمنية العراقية في بغداد امس القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين .وأشارت صحف الاثنين إلى مصرع ثلاثة أشخاص أمس وإصابة سبعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة وقع في سوق بضاحية هزاركانجي في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، جنوبي غرب باكستان .ونقلت صحف السودان عن خبير الأمراض المعدية الأميركي أنتوني فاوتشي أمس ، أن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل.// انتهى //09:29ت م0014