القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر بدأت منذ فجر اليوم، مشيرة في الوقت ذاته إلى توجيه الرئيس بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على زيادة القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة وحسن استغلالها والتعريف بدوره على الساحة الدولية كقناة جديدة لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 .وأشارت إلى تكليف الرئيس السيسي للحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي، و استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء، لافتة النظر إلى موافقة مصر على استكمال رئاسة الدورة الحالية ( ١٥٤) لمجلس جامعة الدول العربية التي سبق وأن أعلنت دولة فلسطين التخلي عن رئاستها مع الاحتفاظ بحق مصر في رئاسة دورة مقبلة كاملة للمجلس وفقا للترتيب الأبجدي.وسلطت صحف القاهرة الضوء على تأكيد رئاسة الجمهورية اللبنانية أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد شهد تقدمًا، عقب لقاء جرى ظهر أمس بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.وتناولت عدة موضوعات دولية متفرقة منها ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة في مدينة كويتا الباكستانية إلى 7 قتلى وتسجيل لبنان 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا واعلان الحكومة الإسبانية الطوارئ لمواجهة تفشي وباء كورونا.// انتهى //09:41ت م0015