بيروت 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاتصالات والمشاورات المكثفة التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مع الافرقاء السياسيين للاتفاق على تشكيلة حكومية تحظى بقبول كافة الأطراف والبدء بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.وتحدثت عن مقتل شاب فلسطيني، أمس، على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الاعتداء عليه بأعقاب البنادق على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.وأخبرت صحف الإثنين عن تجدد الاحتجاجات، أمس، في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بإصلاحات خدمية وسياسية وذلك بعد مرور عام على احتجاجات ما عرف بانتفاضة أكتوبر التي تفجرت العام الماضي وعمّت مختلف المناطق العراقية.ولفتت الانتباه إلى إعلان مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس استدعت سفيرها لدى أنقرة للتشاور عقب تصريح للرئيس التركي تجاه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي أكدت باريس أنّه غير مقبول.وأوردت تشبيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس "حزب الله" الإرهابي بتنظيمَي داعش والقاعدة الأرهابيين وذلك في معرض ترحيبه بتزايد عدد الدول التي قامت أخيراً بحظر أنشطة الحزب على أراضيها وتصنيفه كمنظمة إرهابية.وتناولت صحف بيروت إعلان الأمم المتحدة أمس أن 50 دولة صادقت على معاهدة أممية لحظر الأسلحة النووية ما يؤدي إلى دخولها حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.// انتهى //09:49ت م0017