رام الله 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني من قرية يتما جنوب نابلس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ملاحقة مركبته بالقرب من ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي "إن مواصلة إسرائيل لسياسة الإرهاب المنظم تعكس مدى العجز الذي وصل إليه المجتمع الدولي في ترجمة إداناته واستنكاره إلى إجراءات فعلية تساهم في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها".ونشرت إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة، جريمة اعدام الشاب عامر صنوبر، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 5 وفيات و453 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و360 حالة تعاف ،في جميع المحافظات الفلسطينية.وألقت الضوء على ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد ، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و160 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها ما يقارب من 43 مليونا و347 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 31 مليونا و906 آلاف مريض.// انتهى //10:35ت م0026