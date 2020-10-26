الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسبدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف بمنطقة الرياض في تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً وتوعوياً، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث كثفت هيئة عفيف التواجد الميداني في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة.ونشرت الهيئة عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.من جهة أخرى اطلع محافظ عفيف الأستاذ سعد بن عبدالله الخريف على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ خالد بن سليمان الواصل والذي أبدى إعجابه بها.كما بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض خالد بن عبدالله العسيري أنه تم تفعيل حملة " الصلاة نور" في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.وتأتي هذه البرامج في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.// انتهى // --10:39ت م0027