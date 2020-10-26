حفر الباطن 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستفقد سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد مساء أمس المنطقة المركزية بالسوق الشعبي، بحضور مديري الجهات المعنية، وتجول في المحلات التجارية والبيوت الشعبية للتعرف على ما يقدمه أصحاب المحلات من منتجات.واطلع على عرض مفصل لمشروع تطوير المنطقة المركزية (بشارع مكة المكرمة) الذي قدمه أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، كما قام عدد من المختصين في الأمانة بشرح تصميم المنطقة المركزية وما تتضمنه من مساحات وممرات المشاة ومناطق مفتوحة والتي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع جودة الحياة وأنسنة المدن.وأكد سمو محافظ حفر الباطن أن هذه المشاريع التنموية تسهم بتطور المحافظة اقتصادياً وسياحياً، وينعكس إيجابا في وضع هوية للمحافظة من خلال الاهتمام بالسوق التراثي القديم ومنطقة وسط المدينة وذلك أسوة ببقية المدن الكبرى في المملكة وبعض مدن الدول الخليجية والعالمية.وفي ختام الجولة قدم أمين المحافظة لسموه كتيب الدراسة الشاملة عن المشروع.// انتهى //11:09ت م0031