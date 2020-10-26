نجران 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسيواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران مناشطه الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الصلاة نور "، التي تهدف للتوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.وأكد فرع الهيئة بالمنطقة ،أن المستفيدين من مناشط حملة "الصلاة نور" تجاوز مليون مستفيد بالمنطقة ومحافظاتها من خلال الشاشات التلفزيونية بالشوارع بالطرقات الرئيسية بالمنطقة، وشاشات العرض بالدوائر الحكومية والأماكن العامة والأسواق والطرق العامة، إضافة إلى استخدام وسائل التقنيات الحديثة في العرض في مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة لدى مختلف شرائح المجتمع.ونوه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، بالحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.// انتهى //11:14ت م0033