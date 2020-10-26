الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب اليوم جلسته الـ (189) برئاسة معالي وزير البيئة المياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها آخر المستجدات ببرنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام ولوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وتقرير عن استيراد ومبيعات القمح والشعير خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الموافقة على ترقية لمرتبه عليا.وأكد المهندس الفضلي على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة خاصة في مجال استيراد القمح والشعير لتغطية الطلب المحلي وشراء القمح المحلي، إضافة إلى دعم الخزن الاستراتيجي والتي تشكل الحجر الأساس في مجال الأمن الغذائي، مبيناً أن المؤسسة استكملت بنجاح المرحلة الأولى من تخصيص قطاع المطاحن بالمملكة، ويجري العمل حالياً على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة، والمتوقع استكمالها بداية العام المالي القادم بأذن الله.وبين معاليه أن تخصيص قطاع المطاحن يشكل ملامح تاريخيه وجديده في نطام الأمن الغذائي بالمملكة وسيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنوع المنتجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستفادة من الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.// انتهى //11:20ت م0034